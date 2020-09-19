Погода на 20 сентября: что обещают синоптики [ Редактировать ]
В Украине, в воскресенье 20 сентября, будет солнечная и сравнительно теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но ночью температура опустится местами до 0-3 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Теплее всего будет на Юге Украины, в частности, в Херсонской области. Температура воздуха поднимется до + 25 градусов тепла.
На Западе прогнозируют до + 19…+ 21 градус. Прохлады стоит ожидать в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Температура будет колебаться в пределах +18…+20 градусов.
Ночи в Украине уже будут холодными. В частности, в воскресенье средняя ночная температура составит + 4…+ 9 градусов, на юге – + 10…+14 градусов. В северных областях возможны заморозки – 0…+3 градуса.
В Киеве ночью будет прохладно с температурой + 5…+7 градусов, днем будет тепло около +20 градусов.
Ранее, из-за в Украине из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов.
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