В Украине, в воскресенье 20 сентября, будет солнечная и сравнительно теплая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, но ночью температура опустится местами до 0-3 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Теплее всего будет на Юге Украины, в частности, в Херсонской области. Температура воздуха поднимется до + 25 градусов тепла.

На Западе прогнозируют до + 19…+ 21 градус. Прохлады стоит ожидать в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Температура будет колебаться в пределах +18…+20 градусов.

Ночи в Украине уже будут холодными. В частности, в воскресенье средняя ночная температура составит + 4…+ 9 градусов, на юге – + 10…+14 градусов. В северных областях возможны заморозки – 0…+3 градуса.

В Киеве ночью будет прохладно с температурой + 5…+7 градусов, днем будет тепло около +20 градусов.

Ранее, из-за в Украине из-за непогоды обесточены почти 300 населенных пунктов.