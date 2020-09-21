Главную награду телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал" получили "Наследники" (Succession) канала HBO. 72-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе в онлайн-формате из-за пандемии.

Всего "Наследники" получили семь статуэток "Эмми". Другие лауреаты премии:

в категории лучший комедийный сериал - "Шиттс Крик" ;

; в категории лучшая женская роль в драме - Зендая ("Эйфория");

("Эйфория"); в категории лучшая мужская роль в драме - Джереми Стронг ("Наследники");

("Наследники"); в категории коротких сериалов - "Хранители" ;

; в категории лучшая мужская роль в комедии - Юджин Леви ("Шиттс Крик");

("Шиттс Крик"); в категории лучшая женская роль в комедии - Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик");

("Шиттс Крик"); в категории лучший телевизионный фильм - драма "Безупречный".

"Хранители" лидировали по числу номинаций и стали лидером по числу наград, собрав 11 статуэток "Эмми", в том числе за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме. Ее получила Реджина Кинг.

У "Шиттс Крик" 9 наград. Шоу заняло второе место по числу статуэток "Эмми".

Напомним, что в 2019 году премию за лучший драматический сериал получила "Игра престолов", за лучший комедийный сериал - "Дрянь", а за лучший мини-сериал - "Чернобыль".