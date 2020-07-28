Американская телевизионная академия объявила список номинантов на высшую телевизионную премию США Emmy-2020. 72-я церемония вручения премии "Эмми" запланирована на 20 сентября.

В категории лучший драматический сериал : "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела".

: "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела". В категории лучший комедийный сериал : "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри".

: "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри". В категории коротких сериалов : "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "И повсюду тлеют пожары".

: "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "И повсюду тлеют пожары". В категории лучшая мужская роль в драме : Джейсон Бэтмен ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррелл ("Утреннее шоу"), Джереми Стронг ("Наследники"), Билли Портер ("Поза").

: Джейсон Бэтмен ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррелл ("Утреннее шоу"), Джереми Стронг ("Наследники"), Билли Портер ("Поза"). В категории лучшая женская роль в драме: Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливия Коулман ("Корона"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву"), Зендая ("Эйфория").

Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. У конкурирующего с ним телеканала HBO - 107 номинаций.

В 2019 году премию за лучший драматический сериал получила "Игра престолов", за лучший комедийный сериал - "Дрянь", а за лучший мини-сериал - "Чернобыль".

Ранее "Подробности" писали о топ-12 самых популярных сериалов от Netflix.