Объявлены номинанты премии Emmy за лучшие сериалы года [ Редактировать ]
Американская телевизионная академия объявила список номинантов на высшую телевизионную премию США Emmy-2020. 72-я церемония вручения премии "Эмми" запланирована на 20 сентября.
- В категории лучший драматический сериал: "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела".
- В категории лучший комедийный сериал: "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри".
- В категории коротких сериалов: "Хранители", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "И повсюду тлеют пожары".
- В категории лучшая мужская роль в драме: Джейсон Бэтмен ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Стив Каррелл ("Утреннее шоу"), Джереми Стронг ("Наследники"), Билли Портер ("Поза").
- В категории лучшая женская роль в драме: Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу"), Оливия Коулман ("Корона"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Сандра О ("Убивая Еву"), Зендая ("Эйфория").
Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. У конкурирующего с ним телеканала HBO - 107 номинаций.
В 2019 году премию за лучший драматический сериал получила "Игра престолов", за лучший комедийный сериал - "Дрянь", а за лучший мини-сериал - "Чернобыль".
Ранее "Подробности" писали о топ-12 самых популярных сериалов от Netflix.
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