72-ю премию Эмми будут вручать на дому. Это связано с пандемией коронавируса. Для соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности ведущие премии будут одеты в специальные защитные костюмы в виде смокингов. Об этом в воскресенье пишет Variety.

Костюмы разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер Эмми Гай Кэррингтон.

Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам - с изюминкой.

Исполнительный продюсер Реджи Хадлин отметил, что вручение наград на этой церемонии будет каждый раз разным.

Некоторые из них могут не сработать, но мы сказали: "Давайте просто поэкспериментируем и заставим аудиторию немного расслабиться".

Известно, что 72-я церемония вручения телевизионных наград Эмми пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии в ночь с 20 на 21 сентября. Главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, остальные будут подключаться к трансляции в прямом эфире.

Ранее мы писали о том, что обладатель трех премий "Эмми" умер от коронавируса.