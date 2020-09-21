Премию Эмми будут вручать в антиковидных смокингах [ Редактировать ]
72-ю премию Эмми будут вручать на дому. Это связано с пандемией коронавируса. Для соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности ведущие премии будут одеты в специальные защитные костюмы в виде смокингов. Об этом в воскресенье пишет Variety.
Костюмы разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер Эмми Гай Кэррингтон.
Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам - с изюминкой.
Исполнительный продюсер Реджи Хадлин отметил, что вручение наград на этой церемонии будет каждый раз разным.
Некоторые из них могут не сработать, но мы сказали: "Давайте просто поэкспериментируем и заставим аудиторию немного расслабиться".
Известно, что 72-я церемония вручения телевизионных наград Эмми пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии в ночь с 20 на 21 сентября. Главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, остальные будут подключаться к трансляции в прямом эфире.
#Emmys presenters will hand out trophies in hazmat tuxedos https://t.co/Q2HwmdtQE4 pic.twitter.com/hTNknjSFCs— Variety (@Variety) September 19, 2020
Ранее мы писали о том, что обладатель трех премий "Эмми" умер от коронавируса.
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