72-ю премию Эмми будут вручать на дому. Это связано с пандемией коронавируса. Для соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности ведущие премии будут одеты в специальные защитные костюмы в виде смокингов. Об этом в воскресенье пишет Variety.

Костюмы разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер Эмми Гай Кэррингтон.

Исполнительный продюсер Реджи Хадлин отметил, что вручение наград на этой церемонии будет каждый раз разным.

Известно, что 72-я церемония вручения телевизионных наград Эмми пройдет в виртуальном режиме из-за пандемии в ночь с 20 на 21 сентября. Главный ведущий Джимми Киммел будет выступать из Лос-Анджелеса, остальные будут подключаться к трансляции в прямом эфире.

#Emmys presenters will hand out trophies in hazmat tuxedos https://t.co/Q2HwmdtQE4 pic.twitter.com/hTNknjSFCs