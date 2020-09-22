В России разбился самолет [ Редактировать ]
Во вторник, 22 сентября, в Тверской области России разбился самолет Су-30. Об этом сообщает Западный военный округ.
Экипаж благополучно катапультировался, летчики вышли на связь.
Ранее сообщалось, что во время полета на Ибицу на борту произошла драка из-за масок.
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