На борту рейса авиакомпании KLM произошла драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 июля во время полета из Амстердама на Ибицу. Конфликт вспыхнул после того, как двое британцев демонстративно сняли маски и распивали водку, не реагируя на замечания соседей и бортпроводников.

Пассажирам удалось скрутить нарушителей, на видео видно, как одного из англичан прижали коленями к полу. Позже KLM заявила, что мужчины были арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.

В авиакомпании отметили, что пассажиров перед посадкой проверяли на наличие масок, а во время полета бортпроводники неоднократно напоминали о необходимости их ношения.

Ранее сообщалось, что в Германии женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску.