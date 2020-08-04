Во время полета на Ибицу произошла драка из-за масок (видео) [ Редактировать ]
На борту рейса авиакомпании KLM произошла драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски. Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 июля во время полета из Амстердама на Ибицу. Конфликт вспыхнул после того, как двое британцев демонстративно сняли маски и распивали водку, не реагируя на замечания соседей и бортпроводников.
Пассажирам удалось скрутить нарушителей, на видео видно, как одного из англичан прижали коленями к полу. Позже KLM заявила, что мужчины были арестованы испанской полицией по прибытии на Ибицу.
В авиакомпании отметили, что пассажиров перед посадкой проверяли на наличие масок, а во время полета бортпроводники неоднократно напоминали о необходимости их ношения.
Ранее сообщалось, что в Германии женщина избила водителя автобуса после просьбы надеть маску.
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