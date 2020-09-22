В школах разрешили не ставить оценки ученикам [ Редактировать ]
Во время дистанционного обучения учителя могут вместо 12-бальной шкалы оценивания ставить отметки засчитано и не засчитано. Правда, это возможно, если больше 50% уроков проводятся в онлайн-формате.
Это касается не всех предметов. Такой вариант оценивания возможен по физкультуре, труду, образовательному искусству, музыке, основам здоровья и некоторым предметам вариативной составляющей.
При этом, в школах должны разработать правила перевода результатов обучения учеников к общей системе оценивания.
Ранее мы писали о том, что большая часть заведений среднего образования перейдут на смешанную форму работы.
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