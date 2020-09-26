Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на таком уровне: 28,2673 гривен за 1 доллар (+0,0186 грн). При этом курс доллара на 25 сентября составляет 28,2487 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.