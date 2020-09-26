Антитеррористические учения в суде Киева приняли за захват заложников (фото) [ Редактировать ]
К Днепровскому районному суду в Киеве стянули спецтехнику - бронированные машины и микроавтобусы с затемненными окнами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По информации издания, возможен захват заложников.
Позже стало известно, что в суде проходили антитеррористические учения СБУ.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом захватил заложника в соборе Милана.
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