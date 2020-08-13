В Милане вооруженный ножом мужчина зашёл в собор и захватил в заложники охранника.

Об этом сообщает ANSA.

По информации, нападавший заставил охранника опуститься на колен и угрожал ему оружием.

Отмечается, что прибывшие на место правоохранители смогли оперативно обезоружить террориста и доставили его в полицейский участок. Нападавшим оказался выходец из Северной Африки.

Ранее мы писали, что во Франции вооруженный террорист захватил заложников в банке. Отделение финучреждения находится рядом с местным комиссариатом полиции.