В Белоруском Гомеле, 27 сентября, силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ, после чего начались задержания. Об этом сообщает белорусский портал "Onliner BY"

В то время когда колонна митингующих подошла к силовикам - те применили газ и гранаты, после начались жесткие задержания.

Стоит отметить, по данным TUT. BY силовики прямо в лицо женщине распылили слезоточивый газ, а также - слышны выстрелы.

Люди скандируют - "Фашисты"

Напомним, ранее в Минске провайдеры начали отключать мобильный интернет.

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