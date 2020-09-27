"Взрывают гранаты и распыливают газ": в Гомеле начались жесткие задержания (видео) [ Редактировать ]
В Белоруском Гомеле, 27 сентября, силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ, после чего начались задержания. Об этом сообщает белорусский портал "Onliner BY"
В то время когда колонна митингующих подошла к силовикам - те применили газ и гранаты, после начались жесткие задержания.
Стоит отметить, по данным TUT. BY силовики прямо в лицо женщине распылили слезоточивый газ, а также - слышны выстрелы.
Люди скандируют - "Фашисты"
Напомним, ранее в Минске провайдеры начали отключать мобильный интернет.
Читайте также, Светлана Тихановская обратилась к народу Беларуси.
по теме
Агонія диктатора: чим заплатить Лукашенко за збереження влади у Білорусі
Ціна Білорусі. Що міг пообіцяти Лукашенко задля російських грошей та чи може довіряти тому, до чиїх обіймів прилетів у Сочі?
В Киеве мужчина зверски убил сына бутылкой
Киевлянин нанес сыну смертельные телесные повреждения
Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом
Європейський Союз вимагає проведення нових виборів у Білорусі - ситуацію обговорили на засіданні Європарламенту
Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"
При этом она назвала условие
Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси
Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными