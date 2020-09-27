Тихановская обратилась к народу Беларуси [ Редактировать ]
Лидер белоруской опозиции - Светлана Тихановская, 27 сентября, на 50-й день протестов в Беларуси, обратилась к гражданам страны и заявила, что гордится своим народом, который мирно выходит на демонстрации. Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.
Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное – гордости за свой народ, гордость быть одной из вас
Тихановская также добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".
Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия – это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим
Напомним, в Беларуси в воскресенье, 27 сентября, планируют провести народную инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской.
Как ранее сообщалось, 26 сентября в Минске начались задержания протестующих, силовики задерживали даже случайных прохожих.
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