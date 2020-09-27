Борис Джонсон не здатен впоратися з роботою прем'єр-міністра. На цьому наполягає опозиція у Великій Британії. Главу уряду звинувачують у катастрофічній ситуації зі смертністю від коронавірусу та поганій підготовці до другої хвилі епідемії.

Чому лунає дедалі більше критики в бік прем'єра?

"Борис Джонсон провалив би випробувальний термін на будь-якій іншій роботі", - під таким заголовком вийшла стаття у впливовій газеті "Телеграф".

"Він опинився не в тому місці, не в той час", - а це вже "Гардіан".

У британській пресі з'являється дедалі більше критики щодо прем'єр-міністра. Це на додачу до політичного тиску. Главу уряду відкрито звинувачують у повній непрофесійності.

Кір Стармер, лідер опозиції парламенту Великої Британії:

Ми всі це розуміємо: Борис Джонсон - просто несерйозний. Він не справляється зі своєю роботою. Коли виникають складнощі, прем'єр або ігнорує їх, або навпаки - зривається. Він заплющував очі на проблеми з тестуванням, думав, що минеться. Так само нехтував питаннями з угодою щодо Brexit, аж доки не визвірився й не дійшов до того, що намірився порушити міжнародне законодавство.

"Навіть нещодавні прихильники Бориса Джонсона сумніваються в тому, що він відповідна людина на посаду прем'єра", - це цитата одного з найавторитетніших видань країни - "Таймз". Компетентність Бориса обговорюють щоразу, коли Британія опиняється в черговій кризі. Наразі це загроза запровадження другого національного локдауну.

Едвард Дейві, депутат парламенту Великої Британії:

Ми досі чекаємо найважливішої заяви від прем'єр-міністра - вибачення. Чи готовий уряд перепросити за жахливу непрофесійність щодо тестування, відстеження інфекції, заплутаних рекомендацій та порад уряду, які призвели до нових карантинних обмежень.

Сам прем'єр продовжує ігнорувати закиди та критику. Наполягає, що працює самовіддано в цей дуже непростий час.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Не залишаймо жодного сумніву стосовно того, що уряд докладає неймовірних зусиль для захисту економіки цієї країни та збереження робочих місць для 12 мільйонів людей. Цій роботі немає рівних у цілому світі.

Втім, помилки влади очевидні. У країні знову, як і навесні, не вистачає тестів на коронавірус. А це означає, що спалахи захворювання виникатимуть безконтрольно. Медики ж знову говорять про брак захисного обладнання.

Статистика теж не на боці Бориса Джонсона. Велика Британія - одна з країн із найбільшим показником смертності від COVID-19. Рекордною тут є й економічна рецесія.