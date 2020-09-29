Несовершеннолетний убил троих людей в ДТП [ Редактировать ]
В Запорожской области, в селе Пологи, 15-летний парень стал виновником масштабного смертельного ДТП. Несовершеннолетний парень сел за руль Cherry, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Об этом рассказали в полиции Запорожской области.
Водитель автомобиля Chery 2004 года рождения, двигаясь по улице Магистральной в городе Пологи, не справился с управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пассажир 2005 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один мужчина 1981 года умер в карете скорой помощи.
В аварии погибли три человека, еще один пассажир получил тяжелые травмы. Сам водитель также госпитализирован.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее под Одессой произошло жуткое смертельное ДТП, в ходе которого перевернулся автомобиль Toyota Cresta.
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