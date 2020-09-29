НБУ ввел в обращение новую монету (фото) [ Редактировать ]
Национальный банк Украины ввел в обращение с 29 сентября 2020 года новую памятную монету - "Славный город Запорожье". Об этом сообщается на сайте НБУ.
Посвящена городу с богатой историей, одному из крупнейших административных, индустриальных и культурных центров юга Украины, в котором уникально сочетаются природа, промышленные гиганты, разнообразие архитектуры, а название которого связано с известными днепровскими порогами. Именно здесь расположен остров Хортица - уникальный природный комплекс - исторический и духовный центр Запорожского края.
Монета "Славный город Запорожье" номиналом 2 гривны выполнена из нейзильбера, ее вес - 16,54 грамма, диаметр - 35 мм. Монета отчеканена в качестве "UNC" с рифленым гуртом тиражом 35 тысяч штук. Розничная цена - 40 гривен.
Ранее сообщалось, что Нацбанк с 1 октября 2020 года выводит из обращения монету достоинством 25 копеек.
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