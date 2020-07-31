С 3 августа Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины". Об этом сообщается на сайте НБУ.

Посвящена одному из носителей боевого потенциала Вооруженных Сил Украины, мощному и технологическому виду Вооруженных Сил Украины, который является одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины, обеспечения устойчивости ее системы обороны, обеспечения мира и безопасности государства во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и международными партнерами.

Монета "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 гривен выполнена из цинкового сплава, ее вес - 12,4 грамма. Монета отчеканена в качестве "UNC" с рифленым гуртом тиражом 1 млн штук.

Ранее сообщалось, что НБУ ввел в обращение две новые монеты - из серебра и нейзильбера.