Экспедиция в Антарктиду: в Украине стартовал отбор полярников [ Редактировать ]
В Украине стартовал конкурс по отбору команды полярников в 26-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на станцию "Академик Вернадский". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
"26-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) является своего рода юбилейной, ведь в 2021-м мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции "Фарадей", которая теперь называется "Академик Вернадский".
Учитывая пандемию COVID-19, под при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов", – рассказал директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
Победители конкурса будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года.
Традиционно в 26-й УАЭ отберут 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.
Отбор будет проходить в 4 этапа:
- подача документов на рассмотрение – до 12 октября;
- представление дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора – до 26 октября;
- профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;
- коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедиции.
Станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она была создана как научная база "Фарадей" Великобритании. В 1996 году королевство передало ее Украине. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.
Ранее сообщалось, что в Антарктиду неожиданно вернулись пингвины.
по теме
К ослаблению карантина в Украине не готов ни один регион
Почти во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения
Виталий Кличко открыл фонтан со скульптурой Архистратига Михаила (видео)
В Киеве Виталий Кличко открыл фонтан со скульптурой Архистратига Михаила
Формат ВНО по украинскому языку и литературе изменится с 2021
Выпускники будут иметь возможность самостоятельно выбирать, какую работу выполнять во время ВНО
Погода на 13 сентября: в Украину возвращается лето
В Украину возвращается лето до 30+