В Украине стартовал конкурс по отбору команды полярников в 26-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на станцию "Академик Вернадский". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"26-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) является своего рода юбилейной, ведь в 2021-м мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции "Фарадей", которая теперь называется "Академик Вернадский". Учитывая пандемию COVID-19, под при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов", – рассказал директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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Победители конкурса будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года.

Традиционно в 26-й УАЭ отберут 12 участников. Кроме 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

Отбор будет проходить в 4 этапа:

подача документов на рассмотрение – до 12 октября;

представление дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора – до 26 октября;

профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование;

коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедиции.

Станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она была создана как научная база "Фарадей" Великобритании. В 1996 году королевство передало ее Украине. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.

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