Ученые раскрыли тайну аномального явления в глубинах Антарктиды [ Редактировать ]
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде. По их мнению, загадочные радиосигналы, исходящие из-подо льда, являются отражением космических лучей.
Краткий отчет об исследовании приведен на сайте Политехнического университета Виргинии, а полностью работа опубликована в журнале Annals of Glaciology, передает charter97.org.
Шумейкер и его коллеги проанализировали два странных события, которые были зафиксированы в 2016 и 2018 годах. Ученые провели тогда на Южном полюсе эксперименты при помощи импульсной антенны ANITA. Они пытались зафиксировать лучи сверхвысоких энергий и нейтрино, поступающие из космоса. Для этого был использован массив радиоантенн, которые были подняты на воздушном шаре на высоту почти 40 км. Сигналы были пойманы, только вот в двух случаях поступали они не из космоса, а из глубин Земли, причем делали это "как бы по собственному желанию". Аномалии удивили исследователей.
Нейтрино – это чрезвычайно мелкие частицы, созданные в результате различных космических событий, например, при взрывах звезд и гамма-всплесках. Они существуют повсюду во Вселенной. Их размеры настолько малы, что они способны проходить сквозь любой объект, в том числе через здания и даже через людей. Это свойство легло в основу предыдущих объяснений.
Шумейкер и его команда дали более простое объяснение, которое может оказаться наиболее достоверным. По их мнению, аномалии вызваны не "подземными" нейтрино, а отражением космических лучей сверхвысоких энергий. Последние поступают на нашу планету, проходят сквозь лед верхнего слоя, а затем достигают слоя, известного как фирн.
По сути, это слежавшийся многолетний снег, своего рода промежуточная стадия между снегом и льдом. Как правило, фирн представляет собой зернистую и частично перекристаллизованную породу, состоящую из связанных между собой ледяных зерен.
"Мы думаем, что виноват подледный фирн, – говорит Ян Шумейкер. – Это уплотненный снег, который является недостаточно плотным, чтобы быть льдом. Таким образом, мы наблюдаем инверсии плотности в различных слоях, то есть там происходит переход от высокой к низкой плотности".
По мнению исследователей, в условиях переменчивой плотности в глубоко лежащих слоях Антарктиды и может происходить отражение космических лучей. Они "меняют" курс и отправляются обратно ввысь, что и было зафиксировано антеннами.
Когда космические лучи проходят через лед при очень высоких энергиях, они рассеиваются внутри льда, на протонах и электронах, что может породить четкий радиосигнал. По своей структуре он напоминает нейтрино.
Ранее мы писали о том, что в Антарктиде зафиксировали климатическую катастрофу.
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