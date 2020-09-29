Во вторник, 29 сентября, стало известно, что коронавирусом заболел пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.



"Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома.



Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - говорится в сообщении.

Ранее коронавирус подтвердили у еще одного депутата.