Петр Порошенко заразился COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 29 сентября, стало известно, что коронавирусом заболел пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
"Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома.
Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!", - говорится в сообщении.
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