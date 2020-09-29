Коронавирус подтвердили у еще одного депутата [ Редактировать ]
У народного депутата Украины от "Слуги народа" Жана Беленюка подтвердился положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщил парламентарий в своем Facebook.
Депутат сказал, что знает место заражения и изначально предполагал наличие инфеикции.
Я, к сожалению, заболел коронавирусом. Сдавая тест, я на 99% процентов был уверен, что заболел. Я предполагаю, где я приблизительно мог его подцепить. Объективных причин плохого своего состояния я больше не мог предположить.
Также Беленюк добавил, что у него держалась несколько дней температура тела на уровне 37 градусов и ломота в теле. Парламентарий решил дальше вести блог, в котором будет информировать о протекании болезни.
Ранее мы писали, что голова партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию она подтвердила в своем Facebook.
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