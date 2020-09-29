У народного депутата Украины от "Слуги народа" Жана Беленюка подтвердился положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщил парламентарий в своем Facebook.

Депутат сказал, что знает место заражения и изначально предполагал наличие инфеикции.

Я, к сожалению, заболел коронавирусом. Сдавая тест, я на 99% процентов был уверен, что заболел. Я предполагаю, где я приблизительно мог его подцепить. Объективных причин плохого своего состояния я больше не мог предположить.

Также Беленюк добавил, что у него держалась несколько дней температура тела на уровне 37 градусов и ломота в теле. Парламентарий решил дальше вести блог, в котором будет информировать о протекании болезни.

Ранее мы писали, что голова партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию она подтвердила в своем Facebook.