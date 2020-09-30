В России резко отреагировали на увольнения Фокина из ТКГ [ Редактировать ]
Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в "фактическом прекращении" выполнения минских договоренностей. Таким образом Грызлов отреагировал на заявление Офиса президента в отношении Витольда Фокина. Об этом сообщает агентство "ТАСС".
"Мы фиксируем, что последние политические решения Киева направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление ВР о местных выборах, которое нарушает минские соглашения, так и не скорректировано", - отметил он.
Грызлов обвинил Украину в выходе из "Минска" из-за заявления ОП в отношении Фокина, в котором говорилось о том, что главной целью украинской делегации в ТКГ является возвращение всех временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях.
"Это принципиально противоречит самой основе минских соглашений", - подчеркнул он.
Напомним, Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу. В документе сказано, что Фокин отступил "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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