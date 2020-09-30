Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В документе сказано, что Фокин отступил "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо... Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира.
В офисе Зеленского подчеркнули, "что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории".
Официальный Киев считает, что для установления мира на Донбассе нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией.
Как сообщали "Подробности", в Офисе президента резко отреагировали на публичные заявления, сделанные Фокиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В частности, он заявлял о необходимости предоставить Донбассу особый статус и амнистировать участников боевых действий.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал ранее в Facebook, что Фокин должен покинуть состав переговорщиков, поскольку его взгляды идут вразрез с позицией официального Киева.
Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ.
Напомним, что Витольд Фокин является первым премьер-министром Украины (1990-1992). Ему 87 лет.
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