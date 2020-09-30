Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе сказано, что Фокин отступил "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо... Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира.

В офисе Зеленского подчеркнули, "что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории".

Официальный Киев считает, что для установления мира на Донбассе нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией.

Как сообщали "Подробности", в Офисе президента резко отреагировали на публичные заявления, сделанные Фокиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В частности, он заявлял о необходимости предоставить Донбассу особый статус и амнистировать участников боевых действий.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал ранее в Facebook, что Фокин должен покинуть состав переговорщиков, поскольку его взгляды идут вразрез с позицией официального Киева.

Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ.

Напомним, что Витольд Фокин является первым премьер-министром Украины (1990-1992). Ему 87 лет.