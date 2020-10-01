Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом. О своем состоянии здоровья он не сообщил.

Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.

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