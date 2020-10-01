Мэр Чернигова заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Фото: Владислав Атрошенко / chernigiv-rada.gov.ua
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом. О своем состоянии здоровья он не сообщил.
Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября.
"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.
Читайте также, в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу.
по теме
Prev Next
30 сентября 2020 21:22
Депутат заявила о повторном заболевании COVID-19
Результат теста оказался положительным
30 сентября 2020 20:30
Ляшко назвал причину роста числа зараженных COVID-19
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сделал заявление
29 сентября 2020 19:40
Петр Порошенко заразился COVID-19
Rоронавирусом заболел пятый президент Украины
28 сентября 2020 09:00
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За сутки на территории Украины зарегистрировали 2 671 новых случаев COVID-19