Коронавирус в Украине пересек новую "красную линию" [ Редактировать ]
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По состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 213 028 случаев коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили 4 069 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в Украине умерли 4 193 человек (+64).
Выздоровели 94 443 человек (+2083).
Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
Также мы писали о том, что Турция начала испытания вакцины от коронавируса на людях.
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