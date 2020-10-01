По состоянию на 9:00 1 октября в Украине зафиксировано 213 028 случаев коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили 4 069 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в Украине умерли 4 193 человек (+64).

Выздоровели 94 443 человек (+2083).

Ранее сообщалось, что в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Также мы писали о том, что Турция начала испытания вакцины от коронавируса на людях.