Жесткие карантинные меры сбили первую волну COVID-19 - Зеленский [ Редактировать ]
Жесткий карантин в Украине полностью сбил первую волну пандемии коронавируса COVID-19. Этого удалось достичь за счет того, что в Европе она началась раньше. Об этом на брифинге в Ровенской области заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая.
"У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране - это кризис в семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе", - отметил Зеленский.
Он также уточнил, что этого достигли благодаря тому, что первая волна в Европе началась раньше и Украина, оценив последствия, смогла к ней подготовиться.
Ранее мы писали, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".
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