В Украине выбрали лучшего учителя 2020 года [ Редактировать ]
В Украине, 3 октября, состоялась торжественная церемония награждения лучшего учителя Украины - "Global Teacher Prize Ukraine 2020". Победил - Василий Дьяков из Залещиков, Тернопольской области, опередив почти 3000 претендентов со всей Украины. Об этом сообщает "Страна"
Василий Дьяков является преподавателем истории, гражданского образования и основ здоровья.
Лучший учитель года получил приз - 250 000 гривен, поездку на самую образовательную событие Global Education and Skills Forum и один год бесплатного обучения от организатора премии - "Освитории".
Стоит отметить, что именно 59 учеников Дьякова являются победителями областных этапов конкурса-защиты научно-исследовательских и реферативных работ МАН Украины.
Ранее, в 11 школах Полтавы зафиксировали вспышку коронавируса.
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