В Украине карантин ослабят лишь в одном регионе [ Редактировать ]
К ослаблению карантина в Украине готова только Кировоградская область.
Другие регионы не соответствуют критериям карантину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем по стране этот показатель составляет 126,5 при норме в 40 случаев заболевания.
Отмечается, что наивысший показатель коронавируса наблюдается в Тернопольской области - 317,17, в Киеве - 164. В Кировоградской области показатель динамики составляет 18,7.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об испытаниях 4-5 препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
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