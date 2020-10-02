К ослаблению карантина в Украине готова только Кировоградская область.

Другие регионы не соответствуют критериям карантину. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем по стране этот показатель составляет 126,5 при норме в 40 случаев заболевания.

Отмечается, что наивысший показатель коронавируса наблюдается в Тернопольской области - 317,17, в Киеве - 164. В Кировоградской области показатель динамики составляет 18,7.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об испытаниях 4-5 препаратов для лечения коронавирусной инфекции.