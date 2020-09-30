Коронавирус в школах Источник: Сегодня

В Полтаве в 11 учебных заведениях выявили COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Полтавской ОГА.

Читайте также Диагностика коронавируса: в ВОЗ сделали сенсационное заявление

Так, за последнее время случаи заражения коронавирусом зафиксировали в пяти школах Полтавы:

Полтавская ОШ № 5 - заболел преподаватель.

Полтавская ОШ № 7 - заболели два педагога.

Полтавская ОШ № 19 - заразились два учителя.

Полтавская ОШ № 29 - коронавирус выявили у ученика.

Полтавская ОШ № 38 - заразился учитель.

Кроме того, случаи инфицирования COVID-19 выявили у преподавателей гимназий № 13 и № 17. В Полтавской начальной школе № 44 коронавирусом заболел преподаватель, а в № 46 - сотрудник.

Читайте также В Україні зафіксували новий коронавірусний рекорд

В департаменте отметили, что за минувшие дни вспышки COVID-19 произошли также в Полтавском университете экономики и торговли и Полтавском колледже нефти и газа. В этих учебных заведениях коронавирусом заразились сотрудники.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19.