В 11 школах Полтавы зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
В Полтаве в 11 учебных заведениях выявили COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Полтавской ОГА.
Так, за последнее время случаи заражения коронавирусом зафиксировали в пяти школах Полтавы:
- Полтавская ОШ № 5 - заболел преподаватель.
- Полтавская ОШ № 7 - заболели два педагога.
- Полтавская ОШ № 19 - заразились два учителя.
- Полтавская ОШ № 29 - коронавирус выявили у ученика.
- Полтавская ОШ № 38 - заразился учитель.
Кроме того, случаи инфицирования COVID-19 выявили у преподавателей гимназий № 13 и № 17. В Полтавской начальной школе № 44 коронавирусом заболел преподаватель, а в № 46 - сотрудник.
В департаменте отметили, что за минувшие дни вспышки COVID-19 произошли также в Полтавском университете экономики и торговли и Полтавском колледже нефти и газа. В этих учебных заведениях коронавирусом заразились сотрудники.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19.
по теме
Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони
В умовах "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки, який діятиме в Києві з 14 вересня, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах
Педагогів за порушення карантину каратимуть в’язницею
Міністерство освіти розіслало директорам шкіл лист із суворими вимогами
Українські школи масово переходять на дистанційну освіту через COVID-19
Ще не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат
Коронавірусна освіта: школи масово переходять на "дистанційку" через COVID-19
Ще не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат
В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19
За сутки подтвердили более 4 тыс. новых случаев