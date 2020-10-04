В Киеве маршрутка влетела в толпу пешеходов (фото 18+) [ Редактировать ]
Фото: ДТП/ Galnet
В столице водитель маршрутки снес трех пешеходов. О происшествии сообщает "Киев-Опперативный".
Люди переходили дорогу на зелёный сигнал светофора, по непонятным причинам водитель маршрутного такси не остановился и сбил трех человек.
Фото: место ДТП
Фото: погибший пешеход
Отмечается, что тело погибшего оказалось под днищем маршрутки. Еще двое людей пострадали. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.
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