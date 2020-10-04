В столице водитель маршрутки снес трех пешеходов. О происшествии сообщает "Киев-Опперативный".

Люди переходили дорогу на зелёный сигнал светофора, по непонятным причинам водитель маршрутного такси не остановился и сбил трех человек.

Фото: место ДТП

Фото: погибший пешеход

Отмечается, что тело погибшего оказалось под днищем маршрутки. Еще двое людей пострадали. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Читайте также, в Киеве произошло жуткое ДТП с микроавтобусом и легковушкой. В результате аварии пострадали люди.