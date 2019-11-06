В Запорожье на пешеходном переходе водитель маршрутки сбил 14-летнего парня и не остановился, уехав дальше. Об этом сообщает "Акцент".

Подростка отбросило в сторону, но он смог подняться, прохожие вызвали "скорую" пострадавшему.

Читайте также В Киеве маршрутка с пассажирами попала в жуткое ДТП

Патрульные задержали водителя маршрутки на соседней улице. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что несколько человек переходят дорогу, а маршрутка наезжает на подростка.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Петровке водитель "влетел" в пенсионерку, а также в Днепре произошло серьезное ДТП.