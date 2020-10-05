Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию, которая продлится до 6 октября. Об этом она сообщила в Тwitter.

Мне сообщили, что я участвовала во встрече в прошлый вторник, на которой присутствовал человек, который вчера получил положительный результат на COVID-19.

Она уточнила, что 1 октября сдала отрицательный тест на коронавирус, а сегодня она пройдет новое тестирование.

Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Ранее мы писали о том, что в Украине новое карантинное зонирование.