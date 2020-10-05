В Украине новое карантинное зонирование [ Редактировать ]
В понедельник, 5 октября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Об этом сообщает Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В "красную зону" карантина попали: Тернополь и Канев.
В "оранжевую зону" попали: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.
В "желтую зону" карантина вошли: Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы и Чернигов.
Все другие области и города входят в "зеленую зону".
Ранее мы писали, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".
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