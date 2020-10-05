Тина Кароль взбудоражила откровенным декольте (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новым образом. Так, фото артистка опубликовала в своем Instagram.
На снимке певица позирует в откровенном желтом платье, которое эффектно подчеркивает красивую фигуру артистки.
Фанатам понравился сексуальный наряд Тины. Они "засыпали" любимую певицу десятками комплиментов.
"Какая красивая", "Платье - бомба", "Ой, горячая", "Бомба", "Сексуальная Тиночка", - написали в комментариях юзеры соцсети.
Напомним, что ранее Тина Кароль устроила концерт в метро, а Loboda выпустила абсурдный клип с Pharaoh и другими звездами.
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