Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Pexels
За сутки на территории Украины зарегистрировали 4348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 234 584 человек. Выздоровели 103 401 человек, в том числе (2 149 - за минувшие сутки). Кроме того, от коронавируса 4 520 пациентов погибли.
Ранее мы сообщали, что в Украине новое зонирование.
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