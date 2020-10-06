За сутки на территории Украины зарегистрировали 4348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 234 584 человек. Выздоровели 103 401 человек, в том числе (2 149 - за минувшие сутки). Кроме того, от коронавируса 4 520 пациентов погибли.

Ранее мы сообщали, что в Украине новое зонирование.