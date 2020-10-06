Протесты в Киргизии: что известно на данный момент [ Редактировать ]
В столице Кыргызстана Бишкеке в ходе протестов против результатов парламентских выборов погиб человек, еще 590 митингующих получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Киргизии.
По данным ведомства, всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращению 590 пострадавших.
"Из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. 1 пострадавший скончался", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протеста вышли несколько тысяч человек. Акции переросли в столкновения с полицией.
Митингующие захватили здание парламента Кыргызстана, а также освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности, где он находился с августа 2019 года по обвинению в коррупции.
После протестов в Бишкеке митингующие подожгли здание Белого дома.
Для разгона людей применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а также спецтехнику и собак. Часть силовиков перешли на сторону протестующих.
Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.
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