Представители и сторонники оппозиционных партий Киргизии, несогласные с предварительными результатами выборов в парламент, устроили митинги в столице Бишкеке, а также в городах Нарын и Талас. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Кыргызстан".

В Бишкеке около пяти тысяч человек собрались на площади Ала-Тоо. В акции участвуют сторонники партий, не преодолевших 7-процентный барьер и не прошедших в парламент. В Бишкеке смеркается, но участников митинга становится все больше. На центральных улицах довольно много людей.

Тем временем спецназ выстроился на Старой площади. Перед домом правительства стоят милицейские автобусы. Возле стадиона в центре Бишкека также стоит спецтехника МВД.



Сообщается, что торговые центры и магазины в центре Бишкека спешно закрываются. В некоторых торговых точках продавцы вывозят товар, опасаясь мародерства.

Трансляцию из центра Бишкека ведет местное отделение "Радио Свобода".

В Киргизии долгое время руководящая роль принадлежала Социал-демократической партии Киргизии во главе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Нынешние выборы отличает то, что победу на них одержали партии, которые раньше никогда не входили в парламент.

По предварительным данным местного Центризбиркома, в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии прошли четыре партии. Большинство голосов получили партии "Единство" (24,54% голосов) и "Родной Кыргызстан" (23,9%). Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии.

В парламент прошла только одна партия, представленная в прошлом составе - "Кыргызстан" (8,74% голосов). Также получила представительство в законодательном органе партия "Единый Кыргызстан" (7,09%). Всего в выборах участвовало 16 партий.

Ранее сообщалось, что в Минске против протестующих использовали водную атаку.