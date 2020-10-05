В Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики (видео) [ Редактировать ]
В Бишкеке участники акции протеста против итогов парламентских выборов начали штурмовать здание парламента, где также расположен офис президента страны. Об этом сообщает "Спутник Кыргызстан".
По данным местных СМИ, в центре столицы Киргизии собралось около 3 тысяч человек. Милиция и ОМОН начали разгонять протестующих. Силовики, экипированные щитами и дубинками, применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Людей методично оттесняют с центральной площади города. Митингующие пытаются строить баррикады из мусорных баков и разбирают брусчатку.
В Минздраве республики сообщили, что пострадали двое силовиков, их закидали камнями неизвестные. В скорую помощь поступило 14 вызовов, всего пострадали 16 человек.
Напомним, что на акцию протеста вышли сторонники 11 партий, не прошедших в парламент. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
По предварительным данным местного Центризбиркома, в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии прошли четыре партии. Большинство голосов получили партии "Единство" (24,54% голосов) и "Родной Кыргызстан" (23,9%). Первую партию называют провластной, вторую связывают с кланом Матраимовых, представители которого занимают высокопоставленные посты в Киргизии.
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