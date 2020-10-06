Союз Украины с Турцией: в МИД рассказали детали [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о союзе Киева и Анкары. Так, по его словам, союз с Турцией может принести Украине очень много пользы. Об этом сообщает BBC News Украина.
Он отметил, что между странами уже есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе в военно-технической сфере.
Мы также закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом.
Министр считает, что Украина и Турция могут построить что-то большее, чем стратегическое партнерство.
Мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами.
Кулеба также повторил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, но сожалеет о начале боевых действий и жертвах.
Ранее мы писали о том, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.
по теме
Разговор Кулебы с Сиярто: о чем договорились политики
В среду, 23 сентября, Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сиярто провели беседу
Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель
Украина закупит десятки ударно-разведывательных дронов
Министерство обороны Украины приобретет у Турции комплексы Bayraktar TB2
"Публика будет удивлена": Украина подпишет новое соглашение с Британией
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал подробности о новом соглашении
Евросоюз раз за разом объясняет президенту Зеленскому, что Украину в ЕС никто не ждет - Виктор Медведчук
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление