Союз с Турцией может принести Украине очень много пользы / Фото: Укринформ

Во вторник, 6 октября, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о союзе Киева и Анкары. Так, по его словам, союз с Турцией может принести Украине очень много пользы. Об этом сообщает BBC News Украина.

Он отметил, что между странами уже есть глубокое стратегическое партнерство, в том числе в военно-технической сфере.

Мы также закупаем беспилотники, участвуем в их производстве, это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом.

Министр считает, что Украина и Турция могут построить что-то большее, чем стратегическое партнерство.

Мы заинтересованы в этом разговоре, углублении взаимодействия между нашими странами.

Кулеба также повторил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, но сожалеет о начале боевых действий и жертвах.

Ранее мы писали о том, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.