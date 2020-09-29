Во вторник, 29 сентября, в Министерстве иностранных дел Турции заявили о готовности поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя. Турция считает, что у этого конфликта есть только одно решение. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает APA.

Чавушоглу заявил, что Турция хочет положить конец карабахскому конфликту.

Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле боя и за дипломатическим столом.

По словам министра, в этом конфликте есть только одно решение.

Армения должна уйти с азербайджанских земель. Без этого проблема не будет решена.

Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.