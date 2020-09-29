Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя [ Редактировать ]
Во вторник, 29 сентября, в Министерстве иностранных дел Турции заявили о готовности поддержать Азейбарджан как за столом переговоров, так и на поле боя. Турция считает, что у этого конфликта есть только одно решение. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает APA.
Чавушоглу заявил, что Турция хочет положить конец карабахскому конфликту.
Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле боя и за дипломатическим столом.
По словам министра, в этом конфликте есть только одно решение.
Армения должна уйти с азербайджанских земель. Без этого проблема не будет решена.
Ранее сообщалось, что МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе.
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