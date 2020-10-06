Во вторник, 6 октября, на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы.

Конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть очень большим.

Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый глава САП будет избран.

Глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку в августе. Временным руководителем ведомства был назначен его заместитель Максим Грищук.

Ранее мы писали о том, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.