Евросоюз присоединится к Крымской платформе - Зеленский [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз принципиально готов присоединиться к инициативе по формату международной Крымской платформы. Об этом он сказал во время пресс- конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.
Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе относительно формата Крымская платформа.
По его словам, участники саммита подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в Крыму и привлечение ЕС к защите крымчан, страдающих от временной оккупации и политических преследований на полуострове.
Мы благодарны нашим партнерам за последовательность и поддержку. Недавнее решение о санкциях за строительство железнодорожного перехода через Керченский мост ее доказывают.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС. Глава государства находится в Брюсселе.
по теме
Зеленский назвал сроки избрания нового главы САП
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
На саммите Украина-ЕС подписали ряд соглашений
Во вторник, 6 октября, в Брюсселе в ходе 22-го саммита Украина-ЕС был подписан ряд соглашений
Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель
"Публика будет удивлена": Украина подпишет новое соглашение с Британией
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал подробности о новом соглашении
Володимир Зеленський спростив в'їзд для білоруських ІТ-спеціалістів
Тих, кому несила залишатиЗеленський розпорядився спростити в'їзд для тамтешніх ІТ-шниківся в Білорусі, приймає Україна. Президент Зеленський розпорядився спростити в'їзд для тамтешніх айтішників