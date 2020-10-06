Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель для участия в саммите Украина-Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.

Делегацию Украины на саммите возглавляет Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.