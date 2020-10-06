Зеленский прибыл на первый двусторонний саммит ЕС [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель для участия в саммите Украина-Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19.
Делегацию Украины на саммите возглавляет Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель.
Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.
по теме
"Публика будет удивлена": Украина подпишет новое соглашение с Британией
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал подробности о новом соглашении
День вчителя: Володимир Зеленський привітав педагогів з професійним святом
Цей день покликаний привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їхній ролі в освіті та розвитку майбутнього покоління
Дата обмена пленными: Зеленский раскрыл детали
В пятницу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Ухудшение ситуации с коронавирусом: Зеленский назвал причину
В четверг, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский рассказал о курсе в ЕС
Во вторник, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с евродепутатами
Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского - соцопрос
65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области и 56,7% - Луганской негативно оценивают работу Зеленского