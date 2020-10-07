В среду, 7 октября, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус сообщил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу 2020 года. Об этом он сказал во время встречи Исполнительного совета ВОЗ, сообщает "Укринформ".

Нам будет необходима вакцина, и есть надежда, что до конца этого года у нас выйдет получить вакцину. Есть надежда.

По его мнению, нужно "инвестировать в новые технологии, и именно поэтому мы запустили ACT Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса)".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.