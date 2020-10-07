Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ назвали сроки [ Редактировать ]
В среду, 7 октября, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус сообщил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу 2020 года. Об этом он сказал во время встречи Исполнительного совета ВОЗ, сообщает "Укринформ".
Нам будет необходима вакцина, и есть надежда, что до конца этого года у нас выйдет получить вакцину. Есть надежда.
По его мнению, нужно "инвестировать в новые технологии, и именно поэтому мы запустили ACT Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса)".
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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