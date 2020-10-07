Новый антирекорд по коронавирусу: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 4 753 новых случаев COVID-19.
Общее число зараженных достигло 239 337 случаев. За время пандемии в Украине скончались 4597 человек, +77 за последние сутки.
Выздоровели - 105 970 человек, в том числе за последние сутки - 2569 человек.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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