Втручання Росії у вибори в США: Трамп розсекретить документи [ Редактировать ]
Дональд Трамп наказав розсекретити документи про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Дані стосуються зокрема і скандалу зі зламом електронної пошти тодішньої конкурентки Трампа - Гілларі Клінтон.
Нагадаю, розслідування колишнього спеціального радника Роберта Мюллера і сенатського комітету з розвідки дійшло висновку, що структури російського уряду вплуталися в кампанію, аби допомогти республіканцеві Трампу перемогти. Тоді спецрадник Мюллер застеріг - Росія спробує встряти і в нинішні президентські перегони.
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