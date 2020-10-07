Дональд Трамп наказав розсекретити документи про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року

Дональд Трамп наказав розсекретити документи про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року. Дані стосуються зокрема і скандалу зі зламом електронної пошти тодішньої конкурентки Трампа - Гілларі Клінтон.

Нагадаю, розслідування колишнього спеціального радника Роберта Мюллера і сенатського комітету з розвідки дійшло висновку, що структури російського уряду вплуталися в кампанію, аби допомогти республіканцеві Трампу перемогти. Тоді спецрадник Мюллер застеріг - Росія спробує встряти і в нинішні президентські перегони.