В среду, 7 октября, в Украине от коронавируса умер одиннадцатый военнослужащий. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отметим, что накануне заболели 63 военных.

По состоянию на 10:00 7 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 797 человек.

Известно, что умер сотрудник ВСУ в Запорожской области. С 24 сентября он находился на лечении в Запорожской областной инфекционной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония, однако 6 октября его состояние резко ухудшилось в связи с острой сердечной недостаточностью, и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Сотрудник ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19, из них в медучреждениях находится 20 человек. Дома под присмотром медицинской службы лечатся 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев. Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.