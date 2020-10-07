На Донбассе от коронавируса умерли 265 человек - ООН [ Редактировать ]
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обнаружены 4888 случаев коронавируса. Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Ситуация ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.
По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли.
Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.
Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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