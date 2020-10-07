С помощью конфетти на МКС нашли важную проблему [ Редактировать ]
Источник: NASA
В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) определены два возможных места утечки воздуха. Одно находится у аппаратуры широкополосной системы связи, а второе - в районе трубопроводов.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.
Предполагаемые места утечки воздуха удалось обнаружить по движению конфетти и частиц измельченного пластика, которое зафиксировала видеокамера.
В "Роскосмосе" успокаивают, что дырки в МКС и утечка воздуха не представляет опасности для экипажа. Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов.
В сентябре на МКС произошла утечка аммиака в американском сегменте, аналогичная утечка была и в 2017 году. 20 августа также сообщалось об утечке воздуха, давление стабилизировали через 5 дней после регламентных работ в сегменте США.
В данное время на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.
Напомним, что в понедельник, 5 октября, модуль Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа.
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