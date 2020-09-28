Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) за последние несколько месяцев увеличилась в пять раз. Об этом сообщает "РИА Новости".

Вместе с тем, в "Роскосмосе" утверждают, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает.

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Впервые утечку заметили в сентябре прошлого года. Тогда станция теряла по 270 граммов воздуха в сутки. К августу 2020 года скорость увеличилась в два раза, до 540 граммов в сутки. Поэтому экипаж изолировали на два дня в российском сегменте станции, чтобы найти источник утечки в оставшейся части станции. Но сделать этого не удалось.

Теперь станция теряет по 1,4 килограмма воздуха в сутки. Чтобы обнаружить источник утечки, экипаж снова изолировали в российском сегменте МКС.

Вместе с тем, позже в Центре управления полетами в Хьюстоне сообщили командиру экипажа станции Крису Кэссиди, что в американском сегменте утечки не обнаружено. Вероятно, что ее источник находится в российском сегменте.

Ранее мы писали о том, что на МКС произошло "воздушное" ЧП.

Также сообщалось, что в космосе зафиксирован "водородный" взрыв.