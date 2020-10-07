В Киеве ограничили движение на проспекте Бандеры [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничили движение транспорта. Ограничения будут действовать с 7 до 20 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"На проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Магистраль обновлено от Северного моста до проспекта Оболонского.
В ночь на 7 октября дорожники начнут ремонт на следующей части проспекта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что работы продлятся на участке от ул. О. Телиги до железнодорожной станции "Зенит". Во время работ движение будет ограничено частично.
Ранее мы писали о том, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.
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