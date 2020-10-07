В Киеве на проспекте Бандеры частично ограничили движение транспорта. Ограничения будут действовать с 7 до 20 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"На проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Магистраль обновлено от Северного моста до проспекта Оболонского.

В ночь на 7 октября дорожники начнут ремонт на следующей части проспекта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продлятся на участке от ул. О. Телиги до железнодорожной станции "Зенит". Во время работ движение будет ограничено частично.

Ранее мы писали о том, что Кабмин не намерен ограничивать въезд в Украину иностранцам.